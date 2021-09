Ein Polizeiauto steht auf einem gesperrten Abschnitt einer Autobahn.

Rosdorf. Ein brennender Lastwagen mit geladenem Papier sorgt seit Mittwochabend für eine Vollsperrung der Autobahn 7.

Durch die Ladung ziehen sich die Lösch- und Bergungsmaßnahmen weiter bis in den Donnerstag. „Das Papier brennt gut und schnell, das macht die Löschmaßnahmen so umfangreich“, sagte ein Polizeisprecher am Morgen. Die Fahrbahn zwischen dem Au