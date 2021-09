Ein Schild mit der Aufschrift "Polizei" hängt an einem Polizeipräsidium.

Roland Weihrauch/dpa/Symbolbild

Hannover. Nach Diskussionen über einen Polizeieinsatz in Hannover hat die Behörde das Verhalten eines angegriffenen Beamten und seiner Kollegen verteidigt.

Es werde wegen des tätlichen Angriffs auf einen Polizeioberkommissar ermittelt, hieß es in einer Mitteilung vom Mittwoch. Weitere Zeugen wurden gebeten, sich zu melden. Bei dem Einsatz am Dienstag am Schünemannplatz in Hannover-Ricklingen