Hannover. Knapp 117 Millionen Euro fließen in die Erneuerung niedersächsischer Innenstädte. Insgesamt profitieren 207 Kommunen von dem Sofortprogramm.

Finanzschub für Niedersachsens Innenstädte: Insgesamt 117 Millionen werden in diesen Tagen an kleine Kommunen und große Städte in Niedersachsen überwiesen. Das Geld stammt von der Europäischen Union und soll den Innenstädten nach der Corona