Prozessbeginn am Landgericht Osnabrück gegen den Emsländer Jörg N., der 2015 eine Studentin im Klosterwald Loccum ermordet haben soll.

Swaantje Hehmann

Osnabrück . Barend Thijsen glaubt zu wissen, wer seine Tochter vor sechs Jahren in einem Wald getötet hat. Der Verdächtige Jörg N. steht in diesem Fall schon zum dritten Mal vor Gericht – und schweigt weiter zu den Vorwürfen.

Am ersten Verhandlungstag am Landgericht Osnabrück ist das Medieninteresse groß: Wer kurz vor 9 Uhr ins Gebäude möchte, muss sich vor dem Eingang in der Schlange einreihen. Saal 1 ist dicht besetzt. Barend Thijsen, der Vater des Opfers und