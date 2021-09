Ein Gebäude der amerikanischen Bank J.P. Morgan im Bürogebäudekomplex Canary Wharf in London.

Jens Kalaene/dpa/Archivbild

Wolfsburg. Die US-Großbank JPMorgan übernimmt die Auto-Bezahlsysteme des Volkswagen-Konzerns.

Die Amerikaner werden dem Vertrag zufolge knapp 75 Prozent an der Plattform Volkswagen Payments übernehmen, wie sie am Mittwoch in London mitteilten. JPMorgan will mit dem Zukauf die eigenen Bezahlsysteme ergänzen und das Angebot für einen