Der neue Cheftrainer der TSV Hannover-Burgdorf: Christian Prokop.

Robert Michael/dpa/Archivbild

Hannover. Nach mehr als einem Jahr Pause geht der frühere Handball-Bundestrainer Christian Prokop mit großer Vorfreude ins erste Saisonspiel mit seinem neuen Club TSV Hannover-Burgdorf.

„Wir wollen in Hannover weiter für positive Schlagzeilen sorgen und uns handballerisch entwickeln. Wenn uns das gelingt, dann werden wir auch tabellerarisch unsere Ziele erreichen“, sagte Prokop am Mittwoch. Am Donnerstag (19.05 Uhr) start