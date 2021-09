Michael Richter (CDU), Finanzminister des Landes Sachsen-Anhalt.

Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/Archivbild

Magdeburg. Die Landesregierung in Sachsen-Anhalt hat den Gesetzentwurf zur Ausgliederung der Investitionsbank (IB) aus der NordLB beschlossen.

Den Entwurf habe das Kabinett am Vortag abgestimmt, teilte das Finanzministerium in Magdeburg am Mittwoch mit. Ziel sei es, durch die Herauslösung eine rechtlich eigenständige Förderbank für das Land Sachsen-Anhalt zu errichten. Der Gesetz