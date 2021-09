Mord an junger Frau zum dritten Mal vor Gericht

Eine Statue der Justitia mit einer Waage in ihrer Hand.

David-Wolfgang Ebener/dpa/Symbolbild

Osnabrück. Wegen Mordes an einer jungen Frau muss sich ein mehrfach vorbestrafter Sexualstraftäter zum dritten Mal vor Gericht verantworten.

Der Prozess gegen den 53-Jährigen begann am Mittwoch in Osnabrück (Az. AZ 6 Ks 5/21). Er habe „zur Befriedigung des Geschlechtstriebs“ und aus anderen niedrigen Beweggründen gemordet, warf ihm die Staatsanwältin in der Anklageschrift vor.