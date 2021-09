Die Leuchtschrift „Unfall“ auf dem Dach eines Polizeiwagens.

Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Wildeshausen. Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto bei Wildeshausen (Landkreis Oldenburg) ist ein 38 Jahre alter Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt worden.

Wie es am Dienstagabend zu dem Unfall gekommen ist, sei noch unklar, teilte die Polizei am Mittwoch mit.Demnach hat der 81 Jahre alte Fahrer des Autos zunächst an einer Kreuzung gehalten, um andere Fahrzeuge passieren zu lassen. Als er die