Der Angeklagte Horst Neumann, ehemaliger Konzernpersonalvorstand von VW, sitzt bei Prozessauftakt in der Stadthalle Braunschweig.

Moritz Frankenberg/dpa/Archivbild

Braunschweig. Der frühere VW-Personalvorstand Horst Neumann hat im Untreueprozess die Gehälter und Boni für leitende Betriebsräte verteidigt.

Die Festlegung der Vergütung sei ein „minutiöser“ Prozess gewesen, in dem viel Mühe gesteckt habe, sagte Neumann am Mittwoch im Landgericht Braunschweig. „Ich weiß, dass die Meinung unserer Konzernjuristen war, dass alles in Ordnung war, w