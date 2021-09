Polizeieinsatz in Hannover sorgt für Diskussionen

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach einer Polizeistreife.

Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Hannover. Ein Polizeieinsatz am Dienstag am Schünemannplatz in Hannover-Ricklingen hat für Diskussionen gesorgt.

Nach Angaben der Polizei ist bei einer Kontrolle von E-Scooter-Fahrern ein Beamter von einem unbeteiligten Mann angegriffen worden. Der 55-Jährige sei „mit erhobenen Fäusten“ auf Polizisten der Fahrradstaffel zugegangen. Er soll einen Beam