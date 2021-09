Ein Plakat mit der Aufschrift „Wachsende Vorfreude“ weist auf die Landesgartenschau hin.

Swen Pförtner/dpa/Archivbild

Bad Gandersheim. Für die im Frühjahr 2022 startende Landesgartenschau in Bad Gandersheim im Landkreis Northeim sind bereits 7000 Dauerkarten vorbestellt worden.

Im Vergleich mit anderen Gartenausstellungen sei diese Zahl hoch, sagte Sprecher Frank Terhorst am Dienstag. Gut ein halbes Jahr vor der Eröffnung der LGS am 14. April lägen die Arbeiten im Zeitplan. Im Auepark und Kurpark sowie am Gabione