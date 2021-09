Ex-Gesundheitsministerin Carola Reimann.

Ole Spata/dpa/Archivbild

Hannover. Die niedersächsische Regierung hat keine Bedenken gegen den raschen Wechsel von Ex-Gesundheitsministerin Carola Reimann (SPD) an die Spitze der Allgemeinen Ortskrankenkassen (AOK).

Weil keine öffentlichen Interessen beeinträchtigt seien, sei auch keine Wartezeit nötig, entschied das Kabinett am Dienstag in Hannover. Reimann (54) hatte aus gesundheitlichen Gründen Anfang März ihren Ministerposten abgegeben. Sie will z