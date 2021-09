Das Logo der KfW an der Zentrale der KfW Bankengruppe.

Frankfurt am Main. Neun von zehn Haushalten in Deutschland halten die Abkehr von Öl und Atomkraft für wichtig. Viele Haushalte investieren bereits in alternative Technologien, die Mehrheit aber noch nicht - in Niedersachsen weniger als im bundesweiten Durchschnitt.

An der Energiewende führt nach Überzeugung der meisten Menschen in Deutschland kein Weg vorbei. Konkret genutzt werden Energietechnologien allerdings nach einer Umfrage der Förderbank KfW bislang nur von einer kleinen Minderheit der Haushal