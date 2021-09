Jugendlicher setzt Balkonmarkise in Brand: Zwei Verletzte

Das Blaulicht eines Streifenwagens der Polizei leuchtet.

Stefan Puchner/dpa/Archivbild

Ganderkesee. Beim Entzünden eines Gaskochers auf dem Balkon hat ein 16-Jähriger bei Delmenhorst eine Markise in Brand gesetzt.

Der Jugendliche und eine helfende Nachbarin wurden bei dem Vorfall am Montag leicht verletzt und mussten in Krankenhäuser gebracht werden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Aufmerksame Nachbarn hatten die brennende Markise mit einem Feue