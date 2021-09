Die Aufschrift „Rettungsdienst“ ist auf einem Einsatzwagen zu lesen.

Patrick Seeger/dpa/Symbolbild

Hinte. Bei einem Verkehrsunfall im Kreis Aurich ist ein 81-Jähriger tödlich verunglückt.

Er sei am Montag von der Straße abgekommen und in einen Graben geraten, teilte die Polizei mit. Reanimationsversuche von Einsatzkräften blieben erfolglos. Nach ersten Erkenntnissen war niemand weiteres an dem Unfall in Hinte beteiligt gewe