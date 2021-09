Mann greift Polizisten mit Reizgas an

Blaulicht auf einem Polizeifahrzeug.

Jens Büttner/ZB/dpa/Symbolbild

Göttingen. Mit Reizgas hat ein Mann zwei Polizisten besprüht und verletzt.

Nach Angaben der Polizei vom Montag saß der 35-Jährige in seinem Auto, das er an einem Feldweg bei Göttingen abgestellt hatte, als die Beamten ihn kontrollieren wollten. Zeugen hatten zuvor von einer Person berichtet, die möglicherweise in