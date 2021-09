Barend-Johannes Thijsen im Klosterwald bei Loccum, wo er die Leiche seiner 23-jährigen Tochter fand. Die junge Frau wurde im September 2015 vergewaltigt und getötet.

Michael Gründel

Osnabrück . Ab Mittwoch wird zum dritten Mal der sogenannte Mord im Klosterwald verhandelt. Dieses Mal vor dem Landgericht Osnabrück. Auf der Anklagebank: Ein mehrfach vorbestrafter Sexualstraftäter aus dem Emsland.

Blumen will Barend Thijsen kaufen, sagt er am Telefon. Und dann am Wochenende wieder tief hinein in den Klosterwald bei Rehburg-Loccum. Dort fand er den Leichnam seiner Tochter Judith. Die junge Frau war bis auf eine Socke nackt. Vermutlich