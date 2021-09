Amazon will neue Logistikstandorte öffnen: Auch in Helmstedt

Das Amazon-Logo hängt an einem Gebäude.

Michel Spingler/AP/dpa/Archivbild

Helmstedt. Der Online-Händler Amazon erweitert sein Netz an Logistikstandorten in Deutschland.

Bis zur Jahresmitte 2022 sollen acht weitere Logistik- und Verteilzentren eröffnet werden, teilte Amazon am Montag in München mit, darunter ein Logistikzentrum in Helmstedt. Durch die Erweiterung entstünden 3000 zusätzliche Arbeitsplätze.