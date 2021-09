Bernd Althusmann spricht.

Hannover. Zum Technologiethema Blockchain ruft das niedersächsische Digitalisierungsministerium zum ersten Ideenwettbewerb auf.

Alle Unternehmen, Institutionen, Studierenden oder Privatpersonen aus dem Bundesland können ihre Ideen einreichen, wie das Digitalisierungsministerium am Montag in Hannover mitteilte.Bei der Blockchain-Technologie werden Daten dezentral an