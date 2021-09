Mann stirbt bei Wohnungsbrand in Buxtehude

Ein Feuerwehrfahrzeug steht mit eingeschaltetem Blaulicht auf einer Straße.

Patrick Seeger/dpa/Symbolbild

Buxtehude. Bei einem Wohnungsbrand in Buxtehude (Kreis Stade) ist ein 52-jähriger Mann getötet worden.

32 Menschen wurden von der Feuerwehr aus der Wohnanlage gerettet, 2 von ihnen kamen vorsorglich in ein Krankenhaus. Das teilte die Polizei am Montag mit. Der Brand war am späten Sonntagabend ausgebrochen. Während einige Einsatzkräfte das H