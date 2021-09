Eine Lösung wird auf eine Testkassette eines Corona-Schnelltests aufgeträufelt.

Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Hannover. Die Zahl der Corona-Neuinfektionen ist in Niedersachsen weiter gestiegen.

Die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner binnen sieben Tagen, lag nach Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) am Montag bei 72,5 - und damit höher als am Sonntag (71,2). Am vergange