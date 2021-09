Ein Mitarbeiter der Deutschen Bahn geht über einen Bahnsteig.

Michael Matthey/dpa/Archivbild

Bremen. Der fünfte Streiktag in Folge bei der Bahn ist am Montag gestartet und Reisende in Niedersachsen und Bremen müssen sich weiterhin auf Verspätungen und Zugausfälle einstellen.

Die Gewerkschaft GDL setze ihren Streik unvermindert fort, hieß es. „Die Situation ist unverändert, der Ersatzfahrplan ist erneut wie geplant angelaufen“, sagte eine Bahnsprecherin am Morgen.Die zum Wochenende hin erhöhten Kapazitäten im F