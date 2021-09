Protestbündnis übt Kritik an IAA und Stadt München

Journalisten und Gäste schauen sich vor Beginn der Automesse IAA Mobility die neuen Modelle an.

Sven Hoppe/dpa/Archivbild

München. Das Protestbündnis gegen die IAA hat im Vorfeld der für Samstag geplanten Radsternfahrt und Demonstration Kritik an der Messe und der Stadt München geäußert.

Man habe vor elf Monaten die ersten Versammlungsanzeigen gestellt und habe jetzt erst am Freitag von der Stadt die Mitteilung erhalten, dass 3 von 16 geplanten Routen für die Fahrradsternfahrt am kommenden Samstag verboten würden, sagte An