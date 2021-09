Armin Laschet (CDU) bei einem Termin.

Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

Braunschweig. Eine Woche vor den Kommunalwahlen in Niedersachsen gehen die Parteien in den Wahlkampf-Endspurt: CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet rief seine Partei am Samstag angesichts sinkender Umfragewerte zum Kämpfen auf.

„Die Stimmung ist schwierig, wir dürfen uns nur nicht verrückt machen lassen“, sagte Laschet am Samstag vor Hunderten Anhängern in Braunschweig. Die Union habe „alle Chancen“. „Die Demoskopen haben alle Angst, ob sie wirklich Recht haben“,