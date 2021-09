Vergewaltigung und Schlägereien: 160 Einsätze in Bremen

Ein Streifenwagen der Polizei steht mit eingeschaltetem Blaulicht auf der Straße.

Carsten Rehder/dpa/Illustration

Bremen. Feiernde junge Menschen verursachen rund 160 Einsätze für die Polizei in Bremen. Eine Jugendliche wird vergewaltigt.

Rund 160 Einsätze, darunter Körperverletzungen, Raubtaten und Sexualdelikte, hat es am Wochenende für die Polizei in Bremen gegeben. In der Nacht zum Samstag war es vor allem rund um den Osterdeich und den Werdersee zu vielen Einsätzen geko