Armin Laschet, CDU-Kanzlerkandidat, spricht.

Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

Hannover. Gut eine Woche vor den Kommunalwahlen in Niedersachsen und drei Wochen vor der Bundestagswahl wollen die Kanzlerkandidaten von Union und SPD in dem Bundesland nochmals um Unterstützung für sich und ihre Parteien werben.

Armin Laschet (CDU) und Olaf Scholz (SPD) haben sich heute zu Wahlkampfterminen in mehreren niedersächsischen Städten angekündigt.Bei einer Veranstaltung auf dem Expo-Gelände in der Landeshauptstadt Hannover will Laschet heute (17.00 Uhr)