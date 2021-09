Blaulicht auf einem Polizeifahrzeug.

Jens Büttner/ZB/dpa/Symbolbild

Hannover. Eine aus einem Museum in Parma gestohlene Goldmünze ist am Freitag in Hannover an Italien zurückgegeben worden.

Die römische Münze mit dem Abbild von Kaiser Magnus Maximus stammt aus dem Jahr 385 nach Christus. Sie gehört zu 600 antiken griechischen und römischen Münzen, die vor zwölf Jahren in Italien entwendet worden waren, wie das niedersächsisch