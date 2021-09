Ministerpräsident Stephan Weil (SPD).

Julian Stratenschulte/dpa/Archivbild

Celle. Bei der rechtzeitigen Warnung der Bevölkerung vor Katastrophenlagen sehen Ministerpräsident Stephan Weil und Innenminister Pistorius (beide SPD) Handlungsbedarf in Niedersachsen.

Besonders die Sirenen in den Gemeinden seien dabei ein wichtiges Element. „Wir können uns nicht nur auf SMS oder Messengerdienste oder was auch immer verlassen“, sagte Weil am Freitag bei der Besichtigung des niedersächsischen Kompetenzzen