Ein Mitarbeiter reinigt in einem Stahlwerk die Abstichrinne am Hochofen.

Hauke-Christian Dittrich/dpa/Archivbild

Hannover. Niedersächsische Unternehmen verzeichnen eine steigende Nachfrage nach Gütern aus der Industrie.

Gegenüber dem von der Pandemie geprägten Vorjahresmonat stieg die Nachfrage in diesem Juli um 25 Prozent. Das geht aus Zahlen des Landesamtes für Statistik in Hannover hervor, die am Freitag veröffentlicht wurden. Im Vergleich zum Vormonat