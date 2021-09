„Polizei“ steht auf der Uniform eines Polizisten.

Bleckede. Unbekannte haben einen Biberdamm in der Elbtalaue bei Bleckede im Landkreis Lüneburg zerstört.

Ermittelt werde wegen eines Verstoßes gegen das Bundesnaturschutzgesetz, teilte die Polizei am Freitag mit. Biber sind in Deutschland streng geschützt. Bereits in der Vergangenheit sei der Staudamm des Nagetiers in dem kleinen Fluss Bruchw