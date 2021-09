Eine Lösung wird auf eine Testkassette eines Corona-Schnelltests aufgeträufelt.

Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Hannover. Das Coronavirus breitet sich in Niedersachsen weiter aus.

Die Sieben-Tage-Inzidenz lag nach Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) am Freitag bei 64,6 - nach 60,8 am Donnerstag. So viele Menschen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner steckten sich in den vergangenen sieben Tagen nachweislich ne