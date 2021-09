Ein Dachschild mit der Aufschrift „Notarzt“ ist auf einem Einsatzwagen angebracht.

Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Bad Münder am Deister. Eine Motorradfahrerin ist am Donnerstagabend beim Zusammenstoß mit einem Auto bei Bad Münder (Landkreis Hameln-Pyrmont) schwer verletzt worden.

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, wollte die 22-Jährige in einer Rechtskurve ein landwirtschaftliches Gespann überholen. Dabei prallte sie frontal gegen einen entgegenkommenden Wagen. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Kra