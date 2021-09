Ein Signal am Bahnhof Berlin-Lichtenberg leuchtet rot.

Christoph Soeder/dpa

Hannover. Auch am Freitag müssen Bahnreisende in Niedersachsen und Bremen wegen des Streiks der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) mit Zugausfällen und Verspätungen rechnen.

Der Verkehr sei auch am zweiten Streiktag stabil angelaufen, teilte die Deutsche Bahn am Freitagmorgen mit. „Wir liegen mit unserem Ersatzfahrplan komplett im Soll“, sagte ein Sprecher.Im Regionalverkehr fahren rund 40 Prozent der Züge. So