Der Schriftzug „Polizei“ steht auf einem Streifenwagen.

Jens Büttner/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Hamburg. Am Großmoordamm in Hamburg-Harburg ist am Donnerstag abermals eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden.

Die 1000-Pfund-Bombe sollte am frühen Abend von Experten des Kampfmittelräumdienstes unschädlich gemacht werden, wie die Feuerwehr auf dem Kurznachrichtendienst Twitter mitteilte. Rund um den Fundort in dem dünn besiedelten Gebiet wurde ei