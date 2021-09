Ein Stimmzettelumschlag für die Briefwahl zur Bundestagswahl liegt auf einem Tisch.

Julian Stratenschulte/dpa/Illustration

Gifhorn. Aufgrund von Fehlern auf Briefwahlunterlagen für die Kreiswahl im Kreis Gifhorn sind dort mehrere Stimmen ungültig.

„Es geht momentan um 1129 Stimmen“, sagte ein Sprecher der Stadt am Donnerstag. Für die Wahl des Kreistages am 12. September wurden demnach 2736 falsch gedruckte Briefwahlzettel herausgegeben. Hinter den Namen von sechs Kandidaten in den G