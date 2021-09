Polizei spürt Entflohenen per Drohne in Maisfeld auf

Ein Einsatzfahrzeug der Polizei steht am Straßenrand.

Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild

Nordhorn. Ein gesuchter Straftäter hat sich vor der Polizei in einem Maisfeld versteckt und ist mit Hilfe einer Drohne aufgespürt worden.

Der 24-Jährige sei seit einigen Wochen gesucht worden, weil ein Haftbefehl gegen ihn vorlag, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die Beamten hatten am Mittwoch einen Hinweis erhalten, dass er sich bei einer Schutzhütte in Nordhorn aufhal