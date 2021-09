Das Logo des Automobilherstellers Volkswagen ist am VW-Tower in Hannover zu sehen.

Moritz Frankenberg/dpa/Symbolbild

Wolfsburg. Der nach wie vor akute Mangel an Mikrochips und Elektronik-Bauteilen führt bei Volkswagen auch in den kommenden Wochen wieder zu einer deutlich gebremsten Produktion und Kurzarbeit.

So können im Stammwerk Wolfsburg vom 6. bis 10. September auf drei Linien für den Golf und Tiguan sowie in angrenzenden Bereichen nur in der Frühschicht Autos gebaut werden. Wie der Konzern am Donnerstag weiter ankündigte, fällt in der grö