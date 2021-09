Das Logo des Automobilherstellers Volkswagen ist am VW-Tower in Hannover zu sehen.

Moritz Frankenberg/dpa/Symbolbild

Wolfsburg. Fehlende Elektronikbauteile bremsen weiterhin die Produktion bei Volkswagen.

Im Werk in Emden sollen nur eine Woche nach dem Ende Werksferien die Bänder wieder still stehen. Für die kommende Woche sei Kurzarbeit angemeldet worden, teilten der VW-Konzern in Wolfsburg und der Betriebsratsvorsitzende in Emden, Manfred