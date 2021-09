Ein Fahrzeug der bayerischen Polizei fährt mit Blaulicht durch die Innenstadt.

Peter Kneffel/dpa/Symbolbild

Visselhövede. Mehrere maskierte Täter haben eine Frau in Visselhövede im Landkreis Rotenburg überfallen.

Die Unbekannten hatten am Donnerstagmorgen an dem Wohn- und Geschäftsgebäude geklingelt, teilte die Polizei mit. Nachdem die 37-Jährige öffnete, drangen die mit Sturmhauben maskierten Täter in die Wohnung ein, bedrohten sie mit einer Schus