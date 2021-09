Der Schriftzug „Polizei“ steht auf einem Streifenwagen.

Jens Büttner/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Ihlow. Unbekannte haben in Riepe (Kreis Aurich) einen Geldautomaten gesprengt und sind dann mit Bargeld geflüchtet.

Durch die Sprengung entstand ein Schaden in fünfstelliger Höhe, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der Automat, der in einem Container auf einem Parkplatz untergebracht war, wurde bei der Sprengung vollständig zerstört. Auch ein bena