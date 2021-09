Eine medizinische Mitarbeiterin hält einen Tupfer für einen Abstrich für einen Corona-Test in der Hand.

Moritz Frankenberg/dpa/Symbolbild

Hannover. Die Corona-Infektionslage in Niedersachsen hat sich am Donnerstag im Vergleich zum Vortag wenig verändert.

Die Sieben-Tage-Inzidenz lag nach Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) bei 60,8 - nach 60,2 am Mittwoch. So viele Menschen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner steckten sich in den vergangenen sieben Tagen nachweislich neu mit dem Cor