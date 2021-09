Wie viele Stimmen habe ich bei der Kommunalwahl in Niedersachsen?

Am Sonntag, 12. September, können Wahlberechtigte in Niedersachsen zwischen 8 und 18 Uhr ihre Stimmen abgeben.

dpa/Sebastian Gollnow

Hannover. Bei den Kommunalwahlen geht es für die Menschen in Niedersachsen um die Probleme vor Ort. Doch wer wählt eigentlich was? Und was hat es mit den unterschiedlichen Stimmen auf sich? Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Kommunalwahlen sind keine Landtags- und erst recht keine Bundestagswahlen. Hier geht es nicht um das große Ganze, sondern um die Probleme vor der eigenen Haustür: Brauchen wir eine Umgehungsstraße? Können wir uns ein Freibad leisten? Doch i