Auspuffrohre eines Fahrzeugs von Volkswagen.

Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild

Karlsruhe. Viele Rechtsfragen im Zusammenhang mit dem Dieselskandal sind inzwischen höchstrichterlich geklärt. Wie es sich beim Leasing eines Wagens mit manipuliertem Motor verhält, ist bisher offen. Vor dem BGH will nun ein Kläger das Geld für die Raten zurück.

Im VW-Dieselskandal muss sich der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe am Donnerstag erstmals mit der Frage beschäftigen, ob Betroffenen auch beim Auto-Leasing Schadenersatz zusteht. In dem Fall aus Baden-Württemberg geht es um einen Audi,