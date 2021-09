Die Gorch Fock verlässt die Lürssen-Werft.

Markus Hibbeler/dpa

Das sanierte Marineschulschiff „Gorch Fock“ ist nach einer vorzeitig beendeten Probefahrt in Wilhelmshaven angekommen. Zwei Schlepper begleiteten den Großsegler am Mittwochabend in den Hafen der Jadestadt. Die „Gorch Fock“ hatte am Mittwoch