Präsenz, Maskenpflicht und Testen: So startet die Schule

Ein Willkommensgruß steht in einem Klassenzimmer eines Gymnasiums an der Tafel.

Ole Spata/dpa

Hannover. Die Schule startet für die Schülerinnen und Schüler in Niedersachsen mit Präsenzunterricht, aber auch mit täglichen Tests und Masken im Unterricht. Der Kultusminister wirbt dennoch für einen zuversichtlichen Blick auf das neue Schuljahr.

Am Donnerstag beginnt in Niedersachsen für rund 1,1 Millionen Schülerinnen und Schüler und etwa 100.000 Lehrkräfte das neue Schuljahr. Sie starten in den Regelbetrieb („Szenario A“), müssen sich aber - zumindest zu Beginn - auf tägliche Cor