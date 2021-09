Testsets mit Abstrichstäbchen liegen in einem Testzentrum.

Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Hannover. Bei den neuen Corona-Fällen in Niedersachsen ist die Sieben-Tage-Inzidenz am Mittwoch wieder leicht angestiegen.

Nach Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) lag der Wert bei 60,2 - nach 58,2 am Dienstag. Die Kennziffer gibt an, wie viele Infektionen pro 100 000 Einwohnerinnen und Einwohner in den vergangenen sieben Tagen gemeldet wurden. In Niedersach