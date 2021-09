Live: Schulstart in Niedersachsen - Das erwartet Schüler und Eltern

Kultusminister Grant Hendrik Tonne stellt in einer Pressekonferenz seine Pläne für den Schulstart in Niedersachsen vor. Hier geht es zum Livestream. Foto: Hermann Pentermann

Hermann Pentermann

Hannover. Auf das in Kürze startende Schuljahr Niedersachsens blickt heute Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) bei einer Pressekonferenz in Hannover. Hier können Sie die Pressekonferenz ab 11 Uhr im Livestream verfolgen.

Am Donnerstag beginnt der Unterricht an den Schulen. Die Schülerinnen und Schüler müssen sich die ersten sieben Tage jeweils täglich auf das Coronavirus testen. Kultusminister Grant Hendrik Tonne stellt in einer Pressekonferenz seine Pläne