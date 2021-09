Testen, testen, testen: In Niedersachsen gibt es zum Schulstart bis Freitag, 10. September, eine tägliche Testpflicht. Ab Montag, 13. September, sind drei Corona-Tests pro Woche vorgesehen.

Marius Becker/dpa

Hannover. In Niedersachsen geht an diesem Donnerstag die Schule wieder los - für alle in Präsenz. Allerdings sind einige wichtige Grundregeln zu beachten. Ein Überblick.

Niedersachsens Kultusminister Grant Hendrik Tonne hält trotz steigender Coronazahlen daran fest, mit Präsenzunterricht und vollen Klassen ins neue Schuljahr zu starten (Szenario A). Möglich mache dies ein "enges Sicherheitsnetz",