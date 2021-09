Das deutsche Forschungsschiff „Meteor“ hat in Hamburg an der Überseebrücke festgemacht.

picture alliance / dpa/Archivbild

Emden. Aus einer heißen Tiefsee-Quellen nahe der Azoren strömt eine Wolke aus Spurenmetallen in den Atlantik. Es sind wichtige Nährstoffe, die die Grundlage der Nahrungskette in den Meeren bilden. Forscher wollen bei einer Expedition nun die Abläufe in dieser Wolke untersuchen.

Wissenschaftler wollen bei einer Expedition mit dem Forschungsschiff „Meteor“ eine Unterwasserwolke aus Spurenmetallen im Atlantik untersuchen. An diesem Mittwoch starten Forscherinnen und Forscher der Bremer Jacobs University und des GEOMA